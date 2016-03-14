Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DT_ZZ_optimized - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 934
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist eine einfache "direkte" Optimierung des Indikators DT_ZZ, der von vielen Händlern verwendet wird. Der Indikator DT_ZZ ist auch ein Teil des berühmten Indikators ZUP. Die Logik der Berechnung wird nicht geändert, so dass das Verhalten der optimierten Variante nicht vom Original abweichen sollte. Andere optimierte Varianten stören sich mit der Originalversion auf externen Bars. Der Vorteil dieser Variante ist, dass Anrufe von diesem Indikator in Tests verwendet werden können. Die ursprüngliche Version erfordert exponential steigende Rechenzeit; und diese Version durchläuft Tests reibungslos. Deshalb wird mit diesem Indikator in anderen Indikatoren die Belastung der Computerressourcen gesenkt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7365
StepMA_v6
Der Indikator für Handelssystem Pablosky.SilverTrend_Signal
Indikator SilverTrend Signal.
T3_RSI
Indikator T3 RSI.Kaufman's AMA von wellx
Nicht optimierte Version des Adaptive Moving Average von Kaufman.