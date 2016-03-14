CodeBaseKategorien
Indikatoren

DT_ZZ_optimized - Indikator für den MetaTrader 4

Dies ist eine einfache "direkte" Optimierung des Indikators DT_ZZ, der von vielen Händlern verwendet wird. Der Indikator DT_ZZ ist auch ein Teil des berühmten Indikators ZUP. Die Logik der Berechnung wird nicht geändert, so dass das Verhalten der optimierten Variante nicht vom Original abweichen sollte. Andere optimierte Varianten stören sich mit der Originalversion auf externen Bars. Der Vorteil dieser Variante ist, dass Anrufe von diesem Indikator in Tests verwendet werden können. Die ursprüngliche Version erfordert exponential steigende Rechenzeit; und diese Version durchläuft Tests reibungslos. Deshalb wird mit diesem Indikator in anderen Indikatoren die Belastung der Computerressourcen gesenkt.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7365

