ObjChartSample - Skript für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Das Script ObjChartSample.mql5 veranschaulicht die Steuerung der Charteigenschaften durch die Verwendung der Klassen der Standard Library (CChart).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/71
