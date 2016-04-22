CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Range - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
795
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Range.mq4 (3.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Jason Robinson

Der Bereichsindikator zeigt den Index der Bereichsausdehnung, er ist ein Oszillator zur Marktberechnung.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7120

FX-CHAOS FX-CHAOS

Indikatoren für die "Chaos" - Handelssystem, beschrieben im dritten Buch von Bill Williams (Bill Williams und Justin Williams. Trading Chaos - Second Edition).

ZZ_All Quotings 0-0050 ZZ_All Quotings 0-0050

Das ZZ_All Quotings 0-0050 Skript ist konzipiert für das Herunterladen von historischen Kursen für alle Währungspaare, Metalle, bekannte Indizes, CFD und für die Kontrolle von "Löchern" in den zurückliegenden Daten.

Lsma Lsma

Das LSMA wird für die Bestätigung von "counter-trend" Signale verwendet.

Signals Signals

Eine Lösung für diejenigen, die nicht viel Zeit haben, die aktuelle Situation auf dem Forex-Markt zu analysieren und richtige und sichere Entscheidungen treffen wollen, sind sie doch integraler Bestandteil des Online-Handels.