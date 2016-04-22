Indikatoren für die "Chaos" - Handelssystem, beschrieben im dritten Buch von Bill Williams (Bill Williams und Justin Williams. Trading Chaos - Second Edition).

Das ZZ_All Quotings 0-0050 Skript ist konzipiert für das Herunterladen von historischen Kursen für alle Währungspaare, Metalle, bekannte Indizes, CFD und für die Kontrolle von "Löchern" in den zurückliegenden Daten.