Das Skript Clean Market Watch ist ein einfaches Hilfsprogramm, mit dem Sie schnell alle Symbole aus Ihrem MetaTrader 5 Market Watch-Fenster mit einem einzigen Klick entfernen können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einem aufgeräumten Arbeitsbereich neu beginnen wollen oder wenn Ihr Market Watch durch zu viele Symbole unübersichtlich geworden ist.









Zweck

Im Laufe der Zeit sammeln sich in Ihrem Market Watch-Fenster oft zahlreiche Symbole an, so dass es schwierig ist, sich auf die Instrumente zu konzentrieren, die Sie aktiv handeln. Das manuelle Entfernen der einzelnen Symbole kann mühsam und zeitaufwendig sein. Dieses Skript automatisiert den gesamten Prozess und löscht alle Symbole in Sekundenschnelle. Es ist auch nützlich, um Symbole zu entfernen, die sich weigern, aus dem Marktbeobachtungsfenster gelöscht zu werden, weil sie programmatisch hinzugefügt wurden.

Wie es funktioniert

Das Skript arbeitet nach einem einfachen, aber effektiven Algorithmus:

Iterativer Entfernungsprozess - Das Skript durchläuft alle derzeit in Market Watch angezeigten Symbole in einer Schleife und entfernt sie systematisch

- Das Skript durchläuft alle derzeit in Market Watch angezeigten Symbole in einer Schleife und entfernt sie systematisch Umgekehrte Reihenfolge - Symbole werden von unten nach oben entfernt, um Indexverschiebungsprobleme zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass Symbole übersprungen werden

- Symbole werden von unten nach oben entfernt, um Indexverschiebungsprobleme zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass Symbole übersprungen werden Sicherheitsmechanismus - Ein eingebautes Iterationslimit verhindert Endlosschleifen im Falle von unerwarteten Fehlern

- Ein eingebautes Iterationslimit verhindert Endlosschleifen im Falle von unerwarteten Fehlern Echtzeit-Feedback - Jedes entfernte Symbol wird im Expertenjournal protokolliert, so dass Sie den Bereinigungsprozess verfolgen können

- Jedes entfernte Symbol wird im Expertenjournal protokolliert, so dass Sie den Bereinigungsprozess verfolgen können Fertigstellungsbenachrichtigung - Ein Meldungsfeld zeigt die Gesamtzahl der entfernten Symbole nach Abschluss an

Wichtigste Merkmale

Ein-Klick-Bedienung - Hängen Sie das Skript einfach an einen beliebigen Chart an und es wird sofort ausgeführt

- Hängen Sie das Skript einfach an einen beliebigen Chart an und es wird sofort ausgeführt Sichere Ausführung - Eingebaute Schutzmechanismen verhindern Systemprobleme

- Eingebaute Schutzmechanismen verhindern Systemprobleme Detaillierte Protokollierung - Alle Vorgänge werden zur Transparenz protokolliert

- Alle Vorgänge werden zur Transparenz protokolliert Keine Konfiguration erforderlich - Funktioniert sofort und ohne Eingabe von Parametern

Anweisungen für die Verwendung

Öffnen Sie das MetaTrader 5-Terminal Navigieren Sie zum Navigator-Fenster Suchen Sie das CleanMarketWatch-Skript im Ordner "Scripts". Ziehen Sie das Skript per Drag & Drop auf ein beliebiges Diagramm oder doppelklicken Sie es, um es auszuführen. Warten Sie auf die Fertigstellungsmeldung, die bestätigt, dass alle Symbole entfernt worden sind.

Technische Details

Das Skript verwendet die Funktion SymbolSelect() mit einem falschen Parameter, um Symbole aus Market Watch zu entfernen. Es verarbeitet die Symbole in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem höchsten Index, um eine stabile Array-Indexierung während des gesamten Löschvorgangs zu gewährleisten. Mehrere Iterationen behandeln alle Symbole, die beim ersten Durchgang nicht entfernt werden konnten.

Empfohlene Anwendungsfälle

Aufräumen vor dem Start einer neuen Handelssitzung

Entfernen von Demo- oder Testsymbolen nach einem Backtesting

Vorbereiten eines sauberen Arbeitsbereichs für neue Handelsstrategien

Zurücksetzen von Market Watch nach dem Importieren von Symbollisten

Bereinigung der persistenten Symbolliste, die nicht manuell gelöscht werden kann

Wichtige Hinweise

Nachdem Sie dieses Skript ausgeführt haben, ist Ihr Market Watch komplett leer. Sie müssen alle Symbole, die Sie überwachen möchten, manuell wieder hinzufügen. Das Skript hat keinen Einfluss auf Ihre Handelshistorie, offene Positionen oder schwebende Aufträge - es verändert nur die Anzeige des Market Watch.





Version: 1.0

Plattform: MetaTrader 5

Kategorie: Utility-Skripte




