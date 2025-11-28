CodeBaseKategorien
Skripte

Positionen Zusammenfassung Info byPairs - Skript für den MetaTrader 5

Sergey Porphiryev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Das Skript aggregiert die Gesamtgewinne und Swaps für jedes Paar, was für Hedging-Konten und Strategien, bei denen mehrere Eingaben auf der Grundlage von Signalen gemacht werden, praktisch ist.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48663

