Dieser Indikator erstellt einen dynamischen Preiskanal, der die Gaußsche Glättung zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandslinien verwendet. Er berechnet die geglätteten Höchst- und Tiefstkurse für einen bestimmten Zeitraum, ermittelt deren Extrema und zeigt drei Linien an: den oberen Widerstand (Maximum des geglätteten Höchstkurses), die untere Unterstützung (Minimum des geglätteten Tiefstkurses) und die mittlere Linie dazwischen, die einen adaptiven Handelskanal bildet.

Ein einfacher Signalindikator, der auf RSI und gleitendem Durchschnitt basiert. Zeichnet Kauf-/Verkaufspfeile, wenn der RSI über/unter 50 und der Preis über/unter dem MA liegt.