Indikatoren

RSI MA Signalindikator - Indikator für den MetaTrader 5

Ein einfacher und effektiver Signalindikator für MetaTrader 5.

Dieser Indikator kombiniert zwei klassische Werkzeuge, RSI und Gleitender Durchschnitt (MA), um Trendfolgesignale zu identifizieren. Er ist als sauberes, nicht zeichnendes visuelles Tool konzipiert, das sich ideal für den manuellen Handel oder als Signalquelle für einen Expert Advisor (EA) eignet.

EA (EA).

STRATEGIE-LOGIK

Der Indikator zeichnet nur dann einen Pfeil, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:

Kaufsignal (blauer Pfeil):

1. der Schlusskurs liegt AUSSERHALB des gleitenden Durchschnitts (was einen Aufwärtstrend bestätigt).

2. der RSI-Wert liegt über dem Wert von 50 (Bestätigung des Aufwärtsmomentums).

Verkaufssignal (roter Pfeil):

1. der Schlusskurs ist NIEDRIGER als der gleitende Durchschnitt (bestätigt den Abwärtstrend).

2. der RSI-Wert ist NIEDRIGER als die 50er-Marke (was das bärische Momentum bestätigt).

MERKMALE

- Sauberer, kommentierter Code.

- Alle Parameter (RSI-Periode, MA-Periode) sind in den Eingabedaten vollständig anpassbar.

- Verwendet Standard MT5 Puffer für Signale (ideal für die Verwendung mit iCustom() in einem EA).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/65365

