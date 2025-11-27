Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI MA Signal Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 5
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein einfacher und effektiver Signalindikator für MetaTrader 5.
Dieser Indikator kombiniert zwei klassische Instrumente, den RSI und einen gleitenden Durchschnitt (MA), um Trendfolgesignale zu identifizieren. Er ist als sauberes, nicht übermalendes visuelles Tool konzipiert, das sich perfekt für manuelle Trader oder als Signalquelle für einen
Expert Advisor (EA).
STRATEGIE-LOGIK
Der Indikator zeigt nur dann einen Pfeil an, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:
Kaufsignal (blauer Pfeil):
1. der Schlusskurs liegt ÜBER dem Gleitenden Durchschnitt (bestätigt den Aufwärtstrend).
2. der RSI-Wert liegt ÜBER dem Wert von 50 (bestätigt das Aufwärtsmomentum).
Verkaufssignal (roter Pfeil):
1. der Schlusskurs liegt UNTER dem Gleitenden Durchschnitt (bestätigt den Abwärtstrend).
2. der RSI-Wert liegt UNTER dem Wert von 50 (was ein bärisches Momentum bestätigt).
MERKMALE
- Sauberer, kommentierter Code.
- Alle Parameter (RSI-Periode, MA-Periode) sind in den Eingängen vollständig einstellbar.
- Verwendet Standard-MT5-Puffer für Signale (ideal für die Verwendung mit iCustom() in einem EA).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65373
Kommentar
Ein einfacher Kommentar.Slope Entry Points
Indikator basiert auf grundlegenden Hang gleitenden Durchschnitt und Wolke um. Indikator zeigt zwei Arten von Signalen: prepearing - Punkt und Eintrag - Pfeil.
RSI MA Signalindikator
Ein einfacher Signalindikator, der auf RSI und gleitendem Durchschnitt basiert. Zeichnet Kauf-/Verkaufspfeile, wenn der RSI über/unter 50 und der Preis über/unter dem MA liegt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.