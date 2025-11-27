Ein einfacher und effektiver Signalindikator für MetaTrader 5.





Dieser Indikator kombiniert zwei klassische Instrumente, den RSI und einen gleitenden Durchschnitt (MA), um Trendfolgesignale zu identifizieren. Er ist als sauberes, nicht übermalendes visuelles Tool konzipiert, das sich perfekt für manuelle Trader oder als Signalquelle für einen

Expert Advisor (EA).













STRATEGIE-LOGIK





Der Indikator zeigt nur dann einen Pfeil an, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:





Kaufsignal (blauer Pfeil):

1. der Schlusskurs liegt ÜBER dem Gleitenden Durchschnitt (bestätigt den Aufwärtstrend).

2. der RSI-Wert liegt ÜBER dem Wert von 50 (bestätigt das Aufwärtsmomentum).





Verkaufssignal (roter Pfeil):

1. der Schlusskurs liegt UNTER dem Gleitenden Durchschnitt (bestätigt den Abwärtstrend).

2. der RSI-Wert liegt UNTER dem Wert von 50 (was ein bärisches Momentum bestätigt).





MERKMALE





- Sauberer, kommentierter Code.

- Alle Parameter (RSI-Periode, MA-Periode) sind in den Eingängen vollständig einstellbar.

- Verwendet Standard-MT5-Puffer für Signale (ideal für die Verwendung mit iCustom() in einem EA).