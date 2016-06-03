Die Klasse CDownLoadHistory bietet die Methoden zum Downloaden historischer Daten in zwei Modi: "Visual" und "Silent".

Visual Modus



Ein Verwendungsbeispiel finden Sie im Skript downloadhistoryvisualmode.mq5.



In den Eingabeparametern kann einer der Download-Modi gesetzt werden: "Current symbol" (aktueller Symbol) oder "All symbols from Market Watch window" (alle Symbole aus der Marktübersicht).

Beim Modus "Alle Symbole aus der Marktübersicht", werden zwei Progress-Bars angezeigt:

Wenn historische Daten nur für ein Symbol heruntergeladen werden, eine Progress-Bar wird angezeigt:

Die Ergebnisse werden im Experten-Tab im Werkzeuge-Fenster angezeigt:

Silent Modus



Das Ergebnis ist als Return-Code verfügbar. Der Modus kann in den mql5-Programmen verwendet werden, in welchen die Visualisierung nicht nötig ist. Ein Verwendungsbeispiel finden Sie im Skript downloadhistorysilentmode.mq5.

Das Skript verwendet die CProgressBar Klasse, die im Beitrag Das Preishistogramm (Marktprofil) und seine Umsetzung in MQL5 beschrieben wurde.