downloadhistory.mq5 - Skript für den MetaTrader 5

Aleksey Sergan | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1159
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
classprogressbar.mqh (3.75 KB) ansehen
downloadhistory.mq5 (5.51 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Skript lädt die vorhandene Historie für das aktuelle Symbol herunter. Der Prozess des Downloads wird mithilfe der CProgressBar Klasse gezeichnet, 

die im Beitrag Das Preishistogramm (Marktprofil) und seine Umsetzung in MQL5 beschrieben wurde.

Download Prozess

Das Anfangsdatum der Historie auf dem Server wird im Fenster "Werkzeuge" im Tab "Experten" angezeigt.

Sollte ein Fehler aufgetreten sein, wird der Code des Fehlers angezeigt, mehr darüber erfahren Sie aus einem Beispiel für die Funktion CheckLoadHistory in https://www.mql5.com/de/docs/series/timeseries_access

Log

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/302

