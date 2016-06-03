Das Skript lädt die vorhandene Historie für das aktuelle Symbol herunter. Der Prozess des Downloads wird mithilfe der CProgressBar Klasse gezeichnet,





Das Anfangsdatum der Historie auf dem Server wird im Fenster "Werkzeuge" im Tab "Experten" angezeigt.



Sollte ein Fehler aufgetreten sein, wird der Code des Fehlers angezeigt, mehr darüber erfahren Sie aus einem Beispiel für die Funktion CheckLoadHistory in https://www.mql5.com/de/docs/series/timeseries_access