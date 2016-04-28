CodeBaseKategorien
Stochastic RVI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1207
(17)
Witold Wozniak

Stochastic RVI ist ein normaler Stochastik Oszillator berechnet mit den Werten des RVI (Relative Vigor Index) statt der Preise.

Der Standard Stochastik Oszillator zeigt möglicherweise nicht die Zyklen des Marktes oder ein Volatilitätsänderung. Er nutzt feste Zeiträume zur Berechnungen und passt sich nicht den sich ständig ändernden Marktzyklen an. Stochastic RVI hat diesen Nachteil nicht und passt sich der aktuellen Marktvolatilität an.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002. Die einfachste Handelsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators oder dem RVI: Kreuzen der Haupt-/Signallinien, Queren der Nulllinie, Ein- und Ausstieg in den Überkauft-, Überverkauftzonen, Divergenz von Preis und Indikator.

