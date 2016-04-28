und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastic RVI - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1207
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Stochastic RVI ist ein normaler Stochastik Oszillator berechnet mit den Werten des RVI (Relative Vigor Index) statt der Preise.
Der Standard Stochastik Oszillator zeigt möglicherweise nicht die Zyklen des Marktes oder ein Volatilitätsänderung. Er nutzt feste Zeiträume zur Berechnungen und passt sich nicht den sich ständig ändernden Marktzyklen an. Stochastic RVI hat diesen Nachteil nicht und passt sich der aktuellen Marktvolatilität an.
Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002. Die einfachste Handelsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators oder dem RVI: Kreuzen der Haupt-/Signallinien, Queren der Nulllinie, Ein- und Ausstieg in den Überkauft-, Überverkauftzonen, Divergenz von Preis und Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/545
Stochastic CG ist ein Standard-Stochastik-Oszillator, der seine Werte nicht aus den Kursen berechnet, sondern vom CG Indikator.Stochastic Cyber Cycle
Adaptiver Stochastik Oszillator.
Es gibt eine Menge von Glättungsalgorithmen. Dieser Indikator ist ein geglätteter Standard-ADX.i-Regression Channel
i-Regression Channel erstellt einen Regressionskanal.