AutoTrendLinien

Wirklicher Autor:

ANG3110

Dieser Trendindikator erstellt automatisch einen Kanal in Richtung des Trends.



Dieser Indikator ist eigentlich ganz einfach, seine Annahme ist, dass der Preis sich von einer oberen Linie zur unteren bewegt und umgekehrt.



Falls der Preis die obere Linie erreicht und der Kanal zeigt auswärts, sollte wir verkaufen für einen Preisrückgang von der oberen Linie. Sobald nun der Preis die untere Linie erreicht, sollte man kaufen wegen eine Preisumkehr. Die Mittellinie ist gestrichelt. Ist der Preis nahe der Mittellinie, sollten wir warten, bis der Preis wieder eine der beiden Grenzlinien erreicht hat.

Der Kanal verändert seine Richtung langsam und nicht plötzlich. Verändert der Kanal seine Richtung, beginnt eine Preisumkehr. In solchen Momenten ist es besser die Positionen nur an der Kanalgrenze zu eröffnen, die der beginnenden Kanalrichtung gegenüberliegt. Es könnte etwas dauern, sich an den Indikator zu gewöhnen und sein Verhalten zu verstehen. Der Indikator ist ziemlich gut und funktioniert auf jedem Zeitrahmen.



