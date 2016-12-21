CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AutoTrendLinien - Indikator für den MetaTrader 5

ANG3110 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1981
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

ANG3110

Dieser Trendindikator erstellt automatisch einen Kanal in Richtung des Trends.

Dieser Indikator ist eigentlich ganz einfach, seine Annahme ist, dass der Preis sich von einer oberen Linie zur unteren bewegt und umgekehrt.

Falls der Preis die obere Linie erreicht und der Kanal zeigt auswärts, sollte wir verkaufen für einen Preisrückgang von der oberen Linie. Sobald nun der Preis die untere Linie erreicht, sollte man kaufen wegen eine Preisumkehr. Die Mittellinie ist gestrichelt. Ist der Preis nahe der Mittellinie, sollten wir warten, bis der Preis wieder eine der beiden Grenzlinien erreicht hat.

Der Kanal verändert seine Richtung langsam und nicht plötzlich. Verändert der Kanal seine Richtung, beginnt eine Preisumkehr. In solchen Momenten ist es besser die Positionen nur an der Kanalgrenze zu eröffnen, die der beginnenden Kanalrichtung gegenüberliegt. Es könnte etwas dauern, sich an den Indikator zu gewöhnen und sein Verhalten zu verstehen. Der Indikator ist ziemlich gut und funktioniert auf jedem Zeitrahmen.

AutoTrendLinien

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/530

Range Expansion Index Range Expansion Index

Der Range Expansion Index (REI) ist ein Oszillator, der die Preisänderungsrate misst und Überkauft/Überverkauft Zonen anzeigt, wenn der Preis Schwäche oder Stärke zeigt.

Total Power Indikator Total Power Indikator

Der Indikator erzeugt ununterbrochene Linien der relativen Durchschnitte von "Bulls" und "Bears Power".

Waddah Attar Explosion Waddah Attar Explosion

Der Indikator zeigt die Augenblicke der Marktbeschleunigung. Daneben zeigt er gute Zeitpunkte des Kaufens, Verkaufens und des Aussteigens.

Magnified Market Price Magnified Market Price

Der Indikator zeigt den aktuellen Preis in einer Ecke des Charts.