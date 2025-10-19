CodeBaseKategorien
Bollinger Bands with post outer band smoothing - Indikator für den MetaTrader 5

Ein weiterer Ableger der Bollinger-Bänder. Das Konzept der nachträglichen Glättung der äußeren Bänder besteht darin, das obere und untere Band einzeln zu glätten, nachdem die Berechnung der Standardabweichung stattgefunden hat.

Dies kann ein sehr geglättetes oberes und unteres Band ergeben. Die Glättung des oberen Bandes muss keine Änderung des unteren Bandes widerspiegeln, und die Glättung des unteren Bandes muss keine Änderung des oberen Bandes widerspiegeln, mit anderen Worten, das obere und das untere Band können einzeln geglättet werden.


Linear Regression Value (apply to) Linear Regression Value (apply to)

Linearer Regressionswert-Indikator mit einer Option, mit der er auf einen anderen Indikator angewendet werden kann

CCI beginner tutorial by William210 CCI beginner tutorial by William210

Einsteiger-Tutorial über CCI, um das Programmieren in MQL5 zu lernen

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.