Bollinger Bands with post outer band smoothing - Indikator für den MetaTrader 5
Ein weiterer Ableger der Bollinger-Bänder. Das Konzept der nachträglichen Glättung der äußeren Bänder besteht darin, das obere und untere Band einzeln zu glätten, nachdem die Berechnung der Standardabweichung stattgefunden hat.
Dies kann ein sehr geglättetes oberes und unteres Band ergeben. Die Glättung des oberen Bandes muss keine Änderung des unteren Bandes widerspiegeln, und die Glättung des unteren Bandes muss keine Änderung des oberen Bandes widerspiegeln, mit anderen Worten, das obere und das untere Band können einzeln geglättet werden.
