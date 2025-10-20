und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Pinbar Detector - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 26
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Merkmale:
-
Erkennt aufsteigende (bullische) und absteigende (bärische) Pinbars.
-
Anpassbare Parameter für Pinbar-Struktur und Erkennungslogik.
-
Zeigt Pinbars mit farbigen Pfeilen an (lime für aufwärts, rot für abwärts).
-
Unterstützt Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen
-
Verwendung:
Auf jeden Chart-Zeitrahmen anwenden. Ändern Sie die Eingabeparameter zur Feinabstimmung der Pinbar-Erkennung oder aktivieren Sie Alarme für Echtzeit-Benachrichtigungen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63932
