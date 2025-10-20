CodeBaseKategorien
Indikatoren

Pinbar Detector - Indikator für den MetaTrader 5

Merkmale:

  • Erkennt aufsteigende (bullische) und absteigende (bärische) Pinbars.

  • Anpassbare Parameter für Pinbar-Struktur und Erkennungslogik.

  • Zeigt Pinbars mit farbigen Pfeilen an (lime für aufwärts, rot für abwärts).

  • Unterstützt Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen




Verwendung:
Auf jeden Chart-Zeitrahmen anwenden. Ändern Sie die Eingabeparameter zur Feinabstimmung der Pinbar-Erkennung oder aktivieren Sie Alarme für Echtzeit-Benachrichtigungen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63932

