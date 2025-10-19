CodeBaseSezioni
Indicatori

Bollinger Bands with post outer band smoothing - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Un'altra derivazione delle Bande di Bollinger. Il concetto di post smoothing sulle bande esterne consiste nel lisciare la banda superiore e inferiore individualmente dopo che è stato effettuato il calcolo della deviazione standard.

In questo modo è possibile ottenere una banda superiore e inferiore molto attenuata. Lo smussamento della banda superiore non deve riflettere una variazione della banda inferiore e lo smussamento della banda inferiore non deve riflettere una variazione della banda superiore; in altre parole, le bande superiore e inferiore possono essere smussate individualmente.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50552

