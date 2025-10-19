Un'altra derivazione delle Bande di Bollinger. Il concetto di post smoothing sulle bande esterne consiste nel lisciare la banda superiore e inferiore individualmente dopo che è stato effettuato il calcolo della deviazione standard.

In questo modo è possibile ottenere una banda superiore e inferiore molto attenuata. Lo smussamento della banda superiore non deve riflettere una variazione della banda inferiore e lo smussamento della banda inferiore non deve riflettere una variazione della banda superiore; in altre parole, le bande superiore e inferiore possono essere smussate individualmente.



