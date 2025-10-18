Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI beginner tutorial by William210 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 4
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ich bitte um Entschuldigung, dieser Code ist nicht mehr verfügbar und ich weiß nicht, wie ich ihn aus der Codebase entfernen/ausblenden kann
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50578
ZZVolatilität
Noch ein Zickzack. ZigZagZigZag auto Fibo
Dieser Indikator wurde entwickelt, um ein Fibonacci-Retracement zu zeichnen, wobei der ZigZag-Indikator als Grundlage dient.
Accumulation/Distribution
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.