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Bollinger Bands with post outer band smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Еще одно ответвление от полос Боллинджера. Концепция постобработки внешних полос заключается в сглаживании верхней и нижней полосы по отдельности после расчета стандартного отклонения.
Это позволяет получить очень сглаженные верхнюю и нижнюю полосы. Сглаживание верхней полосы не обязательно должно отражать изменение нижней полосы, а сглаживание нижней полосы не должно отражать изменение верхней полосы, другими словами, верхняя и нижняя полосы могут быть сглажены по отдельности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50552
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