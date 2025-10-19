Еще одно ответвление от полос Боллинджера. Концепция постобработки внешних полос заключается в сглаживании верхней и нижней полосы по отдельности после расчета стандартного отклонения.

Это позволяет получить очень сглаженные верхнюю и нижнюю полосы. Сглаживание верхней полосы не обязательно должно отражать изменение нижней полосы, а сглаживание нижней полосы не должно отражать изменение верхней полосы, другими словами, верхняя и нижняя полосы могут быть сглажены по отдельности.



