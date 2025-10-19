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Индикаторы

Bollinger Bands with post outer band smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Еще одно ответвление от полос Боллинджера. Концепция постобработки внешних полос заключается в сглаживании верхней и нижней полосы по отдельности после расчета стандартного отклонения.

Это позволяет получить очень сглаженные верхнюю и нижнюю полосы. Сглаживание верхней полосы не обязательно должно отражать изменение нижней полосы, а сглаживание нижней полосы не должно отражать изменение верхней полосы, другими словами, верхняя и нижняя полосы могут быть сглажены по отдельности.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50552

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