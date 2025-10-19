Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Linear Regression Value (apply to) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator "Linearer Regressionswert" selbst eignet sich für die Anwendung auf andere Indikatoren. Hier ist also die Version, die das tun kann
PS: Eine detaillierte Beschreibung des linearen Regressionswerts finden Sie in diesem Beitrag: Linearer Regressionswert
