Indikatoren

Linear Regression Value (apply to) - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator "Linearer Regressionswert" selbst eignet sich für die Anwendung auf andere Indikatoren. Hier ist also die Version, die das tun kann

PS: Eine detaillierte Beschreibung des linearen Regressionswerts finden Sie in diesem Beitrag: Linearer Regressionswert



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50569

