Universelle Klassenbibliothek zur Implementierung verschiedener StopLoss-Trailing-Strategien in Handelsrobotern. Die Bibliothek ermöglicht es Ihnen, StopLoss von offenen Positionen durch einen festen Abstand vom Preis, sowie durch die Werte von beliebten Indikatoren flexibel zu verwalten: Parabolic SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA und beliebige Ebene.

Die Bibliothek bietet eine bequeme Möglichkeit, Ihrem MQL5 Expert Advisor verschiedene Arten von StopLoss-Trailing hinzuzufügen. Fügen Sie einfach die benötigte Klasse ein, konfigurieren Sie die Parameter und rufen Sie die Methode Run() in OnTick() auf.

Kopfzeile

#include <Trailings\Trailings.mqh>

Struktur der Klasse

Klasse Zweck Beispiele für die Verwendung CSimpleTrailing Basisklasse des Preis-Trailing (einfaches Trailing) #include <Trailings\Trailings.mqh> CSimpleTrailing trail; trail.SetSymbol( _Symbol ); trail.SetMagicNumber( 123 ); trail.SetStopLossOffset( 100 ); trail.SetActive( true ); trail.Run();

CTrailingByInd Basisklasse für Trailing nach Indikator Wird von geerbten Klassen verwendet CTrailingBySAR Trailing durch Parabolic SAR Indikator #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingBySAR trailSAR; trailSAR.Initialize( _Symbol , PERIOD_M15 , 0.02 , 0.2 ); trailSAR.SetActive( true ); trailSAR.Run();

CTrailingByAMA Trailing durch Adaptive Moving Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByAMA trailAMA; trailAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 2 , 30 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailAMA.SetActive( true ); trailAMA.Run();

CTrailingByDEMA Nachlaufender doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByDEMA trailDEMA; trailDEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailDEMA.SetActive( true ); trailDEMA.Run();

CTrailingByFRAMA Fractal Adaptive Moving Average nachlaufend #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByFRAMA trailFRAMA; trailFRAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailFRAMA.SetActive( true ); trailFRAMA.Run();

CTrailingByMA Gleitender Durchschnitt Trailing #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByMA trailMA; trailMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); trailMA.SetActive( true ); trailMA.Run();

CTrailingByTEMA Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt nachlaufend #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByTEMA trailTEMA; trailTEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailTEMA.SetActive( true ); trailTEMA.Run();

CTrailingByVIDYA Trailing Variable Index Dynamischer Durchschnitt #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByVIDYA trailVIDYA; trailVIDYA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailVIDYA.SetActive( true ); trailVIDYA.Run();

CTrailingByValue Trailing auf einem bestimmten Niveau #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByValue trailValue; trailValue.SetSymbol( _Symbol ); trailValue.SetActive( true ); trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);







Parameter einstellen:

SetSymbol(symbol) - Einstellung des Handelssymbols;

- Einstellung des Handelssymbols; SetMagicNumber(magic) - Einstellen der magischen Zahl;

- Einstellen der magischen Zahl; SetStopLossOffset(offset) - Einstellung des StopLoss-Offsets vom Preis/Indikator;

- Einstellung des StopLoss-Offsets vom Preis/Indikator; SetTrailingStart(start) - Einstellen des Mindestgewinns für die Trailing-Aktivierung;

- Einstellen des Mindestgewinns für die Trailing-Aktivierung; SetTrailingStep(step) - Einstellung des Schrittes der StopLoss-Bewegung;

- Einstellung des Schrittes der StopLoss-Bewegung; SetSpreadMultiplier(value) - Einstellen des Spread-Multiplikators für StopLevel;

- Einstellen des Spread-Multiplikators für StopLevel; SetActive(flag) - Aktivierung/Deaktivierung des Trailing.

Für Indikatorklassen - zusätzliche Indikatorparameter (Perioden, Preistypen, Methoden usw.).

Hier ein Beispiel für die Funktionsweise des Parabolic SAR-Trawls in Verbindung mit dem Standard-Expert Advisor \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5:





Weitere Details zum Thema dieser Trawls finden Sie in den Artikeln

Trailings.mqh ist ein einfacher Weg, um einen Trailing StopLoss zu Ihrem MQL5 Expert Advisor hinzuzufügen.

Verbinden Sie die notwendige Klasse, konfigurieren Sie die Parameter und rufen Sie *.Run() in OnTick auf.

Wenn Ihr EA einen Zyklus zum Aufzählen seiner Positionen hat, können Sie die Run()-Methode des Trailing mit dem Ticket der ausgewählten Position aufrufen:

Run( const ulong pos_ticket);

Im allgemeinen einfachen Fall wäre dies im OnTick()-Handler der Fall:

for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { trailing_simple.Run( PositionGetTicket (i)); }



