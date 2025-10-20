und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Universelle Klassenbibliothek zur Implementierung verschiedener StopLoss-Trailing-Strategien in Handelsrobotern. Die Bibliothek ermöglicht es Ihnen, StopLoss von offenen Positionen durch einen festen Abstand vom Preis, sowie durch die Werte von beliebten Indikatoren flexibel zu verwalten: Parabolic SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA und beliebige Ebene.
Die Bibliothek bietet eine bequeme Möglichkeit, Ihrem MQL5 Expert Advisor verschiedene Arten von StopLoss-Trailing hinzuzufügen. Fügen Sie einfach die benötigte Klasse ein, konfigurieren Sie die Parameter und rufen Sie die Methode Run() in OnTick() auf.
Kopfzeile
#include <Trailings\Trailings.mqh>
Struktur der Klasse
|Klasse
|Zweck
|Beispiele für die Verwendung
|CSimpleTrailing
|Basisklasse des Preis-Trailing (einfaches Trailing)
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CSimpleTrailing trail; //--- In OnInit(): trail.SetSymbol(_Symbol); trail.SetMagicNumber(123); trail.SetStopLossOffset(100); trail.SetActive(true); //--- In OnTick(): trail.Run();
|CTrailingByInd
|Basisklasse für Trailing nach Indikator
|Wird von geerbten Klassen verwendet
|CTrailingBySAR
|Trailing durch Parabolic SAR Indikator
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingBySAR trailSAR; //--- In OnInit(): trailSAR.Initialize(_Symbol, PERIOD_M15, 0.02, 0.2); trailSAR.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailSAR.Run();
|CTrailingByAMA
|Trailing durch Adaptive Moving Average
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByAMA trailAMA; //--- In OnInit(): trailAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 2, 30, 0, PRICE_CLOSE); trailAMA.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailAMA.Run();
|CTrailingByDEMA
|Nachlaufender doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByDEMA trailDEMA; //--- In OnInit(): trailDEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailDEMA.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailDEMA.Run();
|CTrailingByFRAMA
|Fractal Adaptive Moving Average nachlaufend
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByFRAMA trailFRAMA; //--- In OnInit(): trailFRAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailFRAMA.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailFRAMA.Run();
|CTrailingByMA
|Gleitender Durchschnitt Trailing
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByMA trailMA; //--- In OnInit(): trailMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); trailMA.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailMA.Run();
|CTrailingByTEMA
|Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt nachlaufend
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByTEMA trailTEMA; //--- In OnInit(): trailTEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailTEMA.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailTEMA.Run();
|CTrailingByVIDYA
|Trailing Variable Index Dynamischer Durchschnitt
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByVIDYA trailVIDYA; //--- In OnInit(): trailVIDYA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 12, 0, PRICE_CLOSE); trailVIDYA.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailVIDYA.Run();
|CTrailingByValue
|Trailing auf einem bestimmten Niveau
|
//--- Verbindung #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Weltweit CTrailingByValue trailValue; //--- In OnInit(): trailValue.SetSymbol(_Symbol); trailValue.SetActive(true); //--- In OnTick(): trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);
Parameter einstellen:
- SetSymbol(symbol) - Einstellung des Handelssymbols;
- SetMagicNumber(magic) - Einstellen der magischen Zahl;
- SetStopLossOffset(offset) - Einstellung des StopLoss-Offsets vom Preis/Indikator;
- SetTrailingStart(start) - Einstellen des Mindestgewinns für die Trailing-Aktivierung;
- SetTrailingStep(step) - Einstellung des Schrittes der StopLoss-Bewegung;
- SetSpreadMultiplier(value) - Einstellen des Spread-Multiplikators für StopLevel;
- SetActive(flag) - Aktivierung/Deaktivierung des Trailing.
Für Indikatorklassen - zusätzliche Indikatorparameter (Perioden, Preistypen, Methoden usw.).
Hier ein Beispiel für die Funktionsweise des Parabolic SAR-Trawls in Verbindung mit dem Standard-Expert Advisor \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5:
Weitere Details zum Thema dieser Trawls finden Sie in den Artikeln
- Wie man Trailing Stop auf Parabolic SAR Indikator hinzufügen
- Wie man eine beliebige Art von Trailing Stop erstellt und mit einem Expert Advisor verbindet
Trailings.mqh ist ein einfacher Weg, um einen Trailing StopLoss zu Ihrem MQL5 Expert Advisor hinzuzufügen.
Verbinden Sie die notwendige Klasse, konfigurieren Sie die Parameter und rufen Sie *.Run() in OnTick auf.
Wenn Ihr EA einen Zyklus zum Aufzählen seiner Positionen hat, können Sie die Run()-Methode des Trailing mit dem Ticket der ausgewählten Position aufrufen:
Run(const ulong pos_ticket);
Im allgemeinen einfachen Fall wäre dies im OnTick()-Handler der Fall:
for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { trailing_simple.Run(PositionGetTicket(i)); }
