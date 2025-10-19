布林线的另一个分支。外带后平滑的概念是在计算标准偏差后，单独平滑上下限。

这可以提供一个非常平滑的上下波段。上波段的平滑不必反映下波段的变化，而下波段的平滑也不必反映上波段的变化，换句话说，上波段和下波段可以单独平滑。



