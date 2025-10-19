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Bollinger Bands with post outer band smoothing - MetaTrader 5脚本
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布林线的另一个分支。外带后平滑的概念是在计算标准偏差后，单独平滑上下限。
这可以提供一个非常平滑的上下波段。上波段的平滑不必反映下波段的变化，而下波段的平滑也不必反映上波段的变化，换句话说，上波段和下波段可以单独平滑。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50552
Linear Regression Value (apply to)
线性回归值指标，带有可将其应用于另一个指标的选项CCI beginner tutorial by William210
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适用于 MQL5 的 StopLoss 追踪类库
通过固定缩进、抛物线 SAR 和移动平均线指标值或指定的仓位止损水平自动移动未结头寸止损的一组类。Pinbar Detector
该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）的针状线，并以可定制的箭头显示（石灰色代表向上，红色代表向下）。它允许微调检测参数，如尾体比率和突起。弹出式和推送式通知提醒会发出新的针状线信号。是寻求精确反转形态检测的交易者的理想之选。