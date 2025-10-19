CodeBaseSections
Indicateurs

Bollinger Bands with post outer band smoothing - indicateur pour MetaTrader 5

Un autre dérivé des bandes de Bollinger. Le concept de post-lissage sur les bandes extérieures consiste à lisser les bandes supérieure et inférieure individuellement après le calcul de l'écart-type.

Cela permet d'obtenir une bande supérieure et une bande inférieure très lissées. Le lissage de la bande supérieure ne doit pas nécessairement refléter un changement de la bande inférieure, et le lissage de la bande inférieure ne doit pas nécessairement refléter un changement de la bande supérieure, en d'autres termes, les bandes supérieure et inférieure peuvent être lissées individuellement.


