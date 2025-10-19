Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Bollinger Bands with post outer band smoothing - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 76
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Un autre dérivé des bandes de Bollinger. Le concept de post-lissage sur les bandes extérieures consiste à lisser les bandes supérieure et inférieure individuellement après le calcul de l'écart-type.
Cela permet d'obtenir une bande supérieure et une bande inférieure très lissées. Le lissage de la bande supérieure ne doit pas nécessairement refléter un changement de la bande inférieure, et le lissage de la bande inférieure ne doit pas nécessairement refléter un changement de la bande supérieure, en d'autres termes, les bandes supérieure et inférieure peuvent être lissées individuellement.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50552
Indicateur de valeur de régression linéaire avec une option permettant de l'appliquer à un autre indicateurElderImpulseSystem_HTF_Signal
L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.
MACD HistogramBykovTrend_HTF_Signal
L'indicateur BykovTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur BykovTrend sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction d'une transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.