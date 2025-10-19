볼린저 밴드의 또 다른 파생 상품입니다. 바깥쪽 밴드의 포스트 스무딩 개념은 표준편차 계산이 끝난 후 위쪽과 아래쪽 밴드를 개별적으로 스무딩하는 것입니다.

이렇게 하면 매우 매끄러운 상단 및 하단 밴드를 제공할 수 있습니다. 상위 밴드의 평활화는 하위 밴드의 변화를 반영할 필요가 없고, 하위 밴드의 평활화는 상위 밴드의 변화를 반영할 필요가 없는 즉, 상위 밴드와 하위 밴드를 개별적으로 평활화할 수 있습니다.



