ボリンジャーバンドのもう一つの分派。外側のバンドにポスト・スムージングをかけるというコンセプトは、標準偏差の計算が行われた後に、上下のバンドを個別にスムージングするというものです。

これにより、上下バンドが非常にスムージングされます。上限バンドのスムージングは下限バンドの変化を反映する必要はなく、 下限バンドのスムージングは上限バンドの変化を反映する必要はない。



