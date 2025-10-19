無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bollinger Bands with post outer band smoothing - MetaTrader 5のためのインディケータ
ボリンジャーバンドのもう一つの分派。外側のバンドにポスト・スムージングをかけるというコンセプトは、標準偏差の計算が行われた後に、上下のバンドを個別にスムージングするというものです。
これにより、上下バンドが非常にスムージングされます。上限バンドのスムージングは下限バンドの変化を反映する必要はなく、 下限バンドのスムージングは上限バンドの変化を反映する必要はない。
