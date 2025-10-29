Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Screenshots with keyboard key press - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 21
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nachdem Sie dies an das Diagramm angehängt haben, können Sie durch Drücken der Tastenkombination "s" auf der Tastatur schnell Breitbild-Screenshots erstellen.
Das Datum wird automatisch an jedes Bildschirmfoto angehängt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50353
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
Dieser EA ist eine Demonstration, wie Sie Ihre eigene Hedging-Strategie mit Hilfe der Include-Datei umsetzen können.Root Mean Square
Geradzahliges Mittel
Accumulation/Distribution
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.