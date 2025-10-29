CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Screenshots with keyboard key press - Experte für den MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Ansichten:
21
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Nachdem Sie dies an das Diagramm angehängt haben, können Sie durch Drücken der Tastenkombination "s" auf der Tastatur schnell Breitbild-Screenshots erstellen.

Das Datum wird automatisch an jedes Bildschirmfoto angehängt.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50353

