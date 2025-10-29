CodeBaseSections
Screenshots with keyboard key press - expert pour MetaTrader 5

Une fois que vous l'avez attaché au graphique, vous pouvez faire des captures d'écran rapides en appuyant sur la touche de raccourci "s" du clavier.

La date est automatiquement ajoutée à chaque capture d'écran.


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50353

