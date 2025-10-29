Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Screenshots with keyboard key press - expert pour MetaTrader 5
Une fois que vous l'avez attaché au graphique, vous pouvez faire des captures d'écran rapides en appuyant sur la touche de raccourci "s" du clavier.
La date est automatiquement ajoutée à chaque capture d'écran.
