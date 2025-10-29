거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Screenshots with keyboard key press - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 11
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50353
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
이 EA는 인클루드 파일을 사용하여 자신만의 헤징 전략을 구현하는 방법을 보여주는 데모입니다.편광 프랙탈 효율성
양극화 프랙탈 효율은 현재 시점의 시장 가격의 효율성을 보여주는 기술 지표입니다.
EQUILIBRIUM-2011
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.