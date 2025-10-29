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Screenshots with keyboard key press - MetaTrader 5EA

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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将其附加到图表后，按下键盘上的 "s "热键即可快速截取宽屏截图。

日期会自动附加到每张截图图像上。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50353

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