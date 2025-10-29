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Screenshots with keyboard key press - MetaTrader 5EA
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50353
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
该 EA 演示了如何在包含文件的帮助下实施自己的对冲策略。Root Mean Square
均方根
MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqh 第一部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
移动平均线毫无用处。事实上，有些人认为，对于初学者来说，最好的赔钱方法就是 MA 价格交叉策略。但是，有可能让它发挥作用吗？