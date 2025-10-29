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Screenshots with keyboard key press - эксперт для MetaTrader 5
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После того как вы прикрепите его к графику, можно быстро делать широкоформатные скриншоты, нажав на клавиатуре горячую клавишу 's'.
Дата автоматически добавляется к каждому скриншоту.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50353
Этот советник демонстрирует, как можно реализовать собственную стратегию хеджирования с помощью включаемого файла.Root Mean Square
Среднеквадратичное отклонение
MovingAverages.mqh Часть I Доступна мультитаймфреймовая версия с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров бесплатно. Предложение на условиях. Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
Скользящие средние бесполезны. На самом деле, некоторые утверждают, что лучший способ потерять деньги для новичка - это стратегии пересечения MA-Price. Но возможно ли заставить их работать?