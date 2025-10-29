Этот советник демонстрирует, как можно реализовать собственную стратегию хеджирования с помощью включаемого файла.

MovingAverages.mqh Часть I Доступна мультитаймфреймовая версия с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров бесплатно. Предложение на условиях. Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.

Скользящие средние бесполезны. На самом деле, некоторые утверждают, что лучший способ потерять деньги для новичка - это стратегии пересечения MA-Price. Но возможно ли заставить их работать?