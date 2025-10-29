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Screenshots with keyboard key press - эксперт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

После того как вы прикрепите его к графику, можно быстро делать широкоформатные скриншоты, нажав на клавиатуре горячую клавишу 's'.

Дата автоматически добавляется к каждому скриншоту.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50353

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