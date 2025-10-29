コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Screenshots with keyboard key press - MetaTrader 5のためのエキスパート

Conor Mcnamara | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
54
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これをチャートに貼り付けたら、キーボードの「s」ホットキーを押して、ワイドスクリーンのスクリーンショットを素早く撮ることができます。

すべてのスクリーンショット画像に日付が自動的に付加されます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50353

Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller

このEAは、インクルードファイルの助けを借りて、独自のヘッジ戦略を実装する方法のデモンストレーションです。

Root Mean Square Root Mean Square

二乗平均平方根

MovingAverages.mqh Part I MovingAverages.mqh Part I

MovingAverages.mqhパートIマルチタイムフレームバージョンは、開発者や収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。

Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality

移動平均線は役に立たない。実際、初心者にとって最も損をしないのはMA-プライスクロスオーバー戦略だという意見もある。しかし、それを成功させることは可能なのだろうか？