Root Mean Square - Indikator für den MetaTrader 5
Ich habe überprüft, ob diese Funktion als eigenständige Funktion/Indikator existiert, und da ich sie nicht gefunden habe, ist sie hier
The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.
Der RMS ist auch alsquadratischer Mittelwertbekannt ( mit 𝑀 2 bezeichnet ).
Was Sie wissen müssen, wenn Sie ihn verwenden wollen:
Ich habe Implementierungen des quadratischen Mittelwerts als gleitenden Durchschnitt gesehen, aber es scheint, dass die Leute vergessen haben, ihn mit einigen anderen Durchschnitten zu vergleichen
RMS oder Quadratic Mean ist gleich SMA (Simple Moving Average), wenn es auf eine Gruppe von Werten angewendet wird, die immer gleich oder größer als 0 ist.
Sobald auch nur ein einziger negativer Wert vorliegt, ist das Ergebnis falsch (dies ist einfach eine Folge der für die Berechnung verwendeten Formel), weshalb er nicht als normaler gleitender Durchschnitt verwendet werden kann, der nicht die beschriebene Einschränkung aufweist
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50398
