Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Screenshots with keyboard key press - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Dopo averla allegata al grafico, è possibile eseguire rapidi screenshot widescreen premendo il tasto di scelta rapida 's' sulla tastiera.
La data viene aggiunta automaticamente a ogni immagine di screenshot.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50353
