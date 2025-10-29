CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Screenshots with keyboard key press - sistema esperto per MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Dopo averla allegata al grafico, è possibile eseguire rapidi screenshot widescreen premendo il tasto di scelta rapida 's' sulla tastiera.

La data viene aggiunta automaticamente a ogni immagine di screenshot.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50353

