Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality - Experte für den MetaTrader 5
Alle im Expert Advisor verwendeten Funktionen befinden sich in der Include-Datei ImportantFunctions.mqh.
Es gibt 2 Expert Advisors, die beide das Überschreiten des gleitenden Durchschnitts als Einstiegssignal verwenden, mit einem einfachen Unterschied: der eine verwendet Martingale, wenn Verluste auftreten, der andere nicht.
Ich empfehle nicht, einen der EAs mit einem Live-Konto zu verwenden, sie sind nur für Demonstrationszwecke gedacht.
Einfacher gleitender Durchschnitt EA Eingaben:
- MAPeriode: Die Periode des gleitenden Durchschnittsindikators.
- LosGröße: Die Lotgröße, die für die Eingabe von Trades verwendet wird.
- TPPunkte: Take-Profit-Punkte.
- SLPunkte: Stop-Loss-Punkte.
Gleitender Durchschnitt EA mit Martingale Eingaben:
- MAPeriod: Die Periode des Indikators Gleitender Durchschnitt.
- StartingLot: Die Lot-Größe, die für den ersten Handel verwendet wird; dieser Wert wird nach einem Verlust erhöht.
- MaxLot: Die maximale Losgröße. Das StartingLot kann bis zu diesem Wert erhöht werden.
- TPPunkte: Take-Profit-Punkte. Dieser Wert wird nach einem Verlust erhöht.
- SLPunkte: Stop-Loss-Punkte. Dieser Wert erhöht sich nach einem Verlust.
- LotMultiplikator: Die Losgröße wird nach einem Verlust mit diesem Wert multipliziert, wenn sie den MaxLot-Wert noch nicht erreicht hat.
- TPMultiplikator: Der Take-Profit und der Stop-Loss werden nach einem Verlust beide um diesen Betrag erhöht, was nicht nur durch die Positionsgröße, sondern auch durch den größeren TP einen Erholungsvorteil bietet.
Der Code enthält Kommentare, und ich habe ein YouTube-Video erstellt, das alles erklärt, was Sie verstehen müssen.
Vielen Dank fürs Lesen!
