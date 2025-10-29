CodeBaseKategorien
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - Bibliothek für den MetaTrader 5

Eingabeparameter:

  • OrderDistancePoints : Bestimmt den Abstand in Punkten zum aktuellen Briefkurs für die Platzierung von Kaufaufträgen und zum Geldkurs für die Platzierung von Verkaufsaufträgen.
  • TPPoints : Legt das Take-Profit-Ziel in Punkten fest.
  • Startlotsize : Legt die anfängliche Lotgröße für Trades fest.
  • Gainperlot : Legt den gewünschten Gewinn pro Lotgröße fest.

Der Code ist voll von Kommentaren, ich empfehle Ihnen, ihn durchzulesen, wenn Sie alles verstehen wollen.

Die folgenden Funktionen sind wichtig:

1 SetParameters:

  • void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);
  • Setzt verschiedene Parameter für die Handelsstrategie, einschließlich Zielgewinn, Startlotgröße, Gewinn pro Lot, BuyLevel (Preis) und SellLevel (Preis).

2 ZielGewinn:

  • void TargetProfit(double value);
  • double ZielGewinn();
  • Setter- und Getter-Methoden für den Parameter TargetProfit. Ermöglicht das Setzen und Abrufen des Zielgewinnwertes für die Handelsstrategie.
3 GainPerLot:
  • void GainPerLot(double value);
  • Setter-Methode zum Festlegen des Gewinns pro Lot. Legt den gewünschten Gewinnbetrag für jedes gehandelte Lot fest.

4 SqueezeDistance:

  • void SqueezeDistance(double value);
  • Legt den Abstand fest, der für Squeeze in der Handelsstrategie verwendet wird. Legt fest, wie weit von den aktuellen Kursniveaus entfernt anstehende Aufträge platziert werden.

5 SetHardSL:

  • void SetHardSL(int points);
  • Setzt den harten Stop-Loss für Trades, angegeben in Punkten. Legt ein festes Niveau fest, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, um mögliche Verluste zu begrenzen.

6 LongVolume:

  • double LongVolume();
  • Liefert das Gesamtvolumen der derzeit in der Handelsstrategie offenen Long-Positionen.

7 ShortVolume:

  • double ShortVolume();
  • Liefert das Gesamtvolumen der derzeit in der Handelsstrategie geöffneten Short-Positionen.

8 LongPendingVol:

  • double LongPendingVol();
  • Liefert das Gesamtvolumen der ausstehenden Long-Orders, die noch nicht ausgeführt worden sind.

9 ShortPendingVol:

  • double ShortPendingVol();
  • Ermittelt das Gesamtvolumen der ausstehenden, noch nicht ausgeführten Short-Aufträge.

10 TradeCount:

  • uint TradeCount();
  • Liefert die Gesamtzahl der aktiven Trades und Aufträge, die derzeit von der Handelsstrategie verwaltet werden.

11 Run:

  • bool Run();
  • Leitet die Ausführung der Handelsstrategie ein. Gibt true zurück, wenn die Strategie erfolgreich gestartet wurde.

12 onTick:

  • void onTick();
  • Funktion, die innerhalb der Funktion OnTick() des Expert Advisors (EA) aufgerufen wird. Verarbeitet Logik und Aktionen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und Aktualisierungen.

13 BuildFromTheInside:

  • void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice);
  • Initiiert die Erstellung neuer Handelspositionen ( Vol ) innerhalb der angegebenen Kauf- und Verkaufspreisniveaus ( BuyPrice , SellPrice ), um von Marktbewegungen zu profitieren.

14 Stop:

  • void Stop();
  • Stoppt ( m_IsRunning ) die Ausführung der Handelsstrategie. Unterbricht weitere Handelsaktionen bis zum Neustart.

15 Running:

  • bool Running();
  • Prüft, ob die Handelsstrategie gerade ausgeführt wird ( m_IsRunning ). Gibt true zurück, wenn die Strategie aktiv Trades ausführt.

16 LastLongPrice:

  • double LastLongPrice();
  • Ermittelt den Preis, zu dem die letzte Long-Position oder Order ( m_LastLongTicket ) initiiert wurde. Gibt 0 zurück, wenn keine solche Information verfügbar ist.

17 LastShortPrice:

  • double LastShortPrice();
  • Ermittelt den Preis, zu dem die letzte Short-Position oder -Order ( m_LastShortTicket ) ausgelöst wurde. Gibt 0 zurück, wenn keine solche Information verfügbar ist.

18 AddTicket:

  • bool AddTicket(ulong Ticket);
  • Fügt ein Handelsticket ( Ticket ) zu dem Stapel von Aufträgen hinzu, die von der Handelsstrategie verwaltet werden. Gibt true zurück, wenn das Ticket erfolgreich hinzugefügt wurde.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50358

