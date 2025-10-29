und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - Bibliothek für den MetaTrader 5
Eingabeparameter:
- OrderDistancePoints : Bestimmt den Abstand in Punkten zum aktuellen Briefkurs für die Platzierung von Kaufaufträgen und zum Geldkurs für die Platzierung von Verkaufsaufträgen.
- TPPoints : Legt das Take-Profit-Ziel in Punkten fest.
- Startlotsize : Legt die anfängliche Lotgröße für Trades fest.
- Gainperlot : Legt den gewünschten Gewinn pro Lotgröße fest.
Der Code ist voll von Kommentaren, ich empfehle Ihnen, ihn durchzulesen, wenn Sie alles verstehen wollen.
Die folgenden Funktionen sind wichtig:
1 SetParameters:
- void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);
- Setzt verschiedene Parameter für die Handelsstrategie, einschließlich Zielgewinn, Startlotgröße, Gewinn pro Lot, BuyLevel (Preis) und SellLevel (Preis).
2 ZielGewinn:
- void TargetProfit(double value);
- double ZielGewinn();
- Setter- und Getter-Methoden für den Parameter TargetProfit. Ermöglicht das Setzen und Abrufen des Zielgewinnwertes für die Handelsstrategie.
- void GainPerLot(double value);
- Setter-Methode zum Festlegen des Gewinns pro Lot. Legt den gewünschten Gewinnbetrag für jedes gehandelte Lot fest.
4 SqueezeDistance:
- void SqueezeDistance(double value);
- Legt den Abstand fest, der für Squeeze in der Handelsstrategie verwendet wird. Legt fest, wie weit von den aktuellen Kursniveaus entfernt anstehende Aufträge platziert werden.
5 SetHardSL:
- void SetHardSL(int points);
- Setzt den harten Stop-Loss für Trades, angegeben in Punkten. Legt ein festes Niveau fest, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, um mögliche Verluste zu begrenzen.
6 LongVolume:
- double LongVolume();
- Liefert das Gesamtvolumen der derzeit in der Handelsstrategie offenen Long-Positionen.
7 ShortVolume:
- double ShortVolume();
- Liefert das Gesamtvolumen der derzeit in der Handelsstrategie geöffneten Short-Positionen.
8 LongPendingVol:
- double LongPendingVol();
- Liefert das Gesamtvolumen der ausstehenden Long-Orders, die noch nicht ausgeführt worden sind.
9 ShortPendingVol:
- double ShortPendingVol();
- Ermittelt das Gesamtvolumen der ausstehenden, noch nicht ausgeführten Short-Aufträge.
10 TradeCount:
- uint TradeCount();
- Liefert die Gesamtzahl der aktiven Trades und Aufträge, die derzeit von der Handelsstrategie verwaltet werden.
11 Run:
- bool Run();
- Leitet die Ausführung der Handelsstrategie ein. Gibt true zurück, wenn die Strategie erfolgreich gestartet wurde.
12 onTick:
- void onTick();
- Funktion, die innerhalb der Funktion OnTick() des Expert Advisors (EA) aufgerufen wird. Verarbeitet Logik und Aktionen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und Aktualisierungen.
13 BuildFromTheInside:
- void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice);
- Initiiert die Erstellung neuer Handelspositionen ( Vol ) innerhalb der angegebenen Kauf- und Verkaufspreisniveaus ( BuyPrice , SellPrice ), um von Marktbewegungen zu profitieren.
14 Stop:
- void Stop();
- Stoppt ( m_IsRunning ) die Ausführung der Handelsstrategie. Unterbricht weitere Handelsaktionen bis zum Neustart.
15 Running:
- bool Running();
- Prüft, ob die Handelsstrategie gerade ausgeführt wird ( m_IsRunning ). Gibt true zurück, wenn die Strategie aktiv Trades ausführt.
16 LastLongPrice:
- double LastLongPrice();
- Ermittelt den Preis, zu dem die letzte Long-Position oder Order ( m_LastLongTicket ) initiiert wurde. Gibt 0 zurück, wenn keine solche Information verfügbar ist.
17 LastShortPrice:
- double LastShortPrice();
- Ermittelt den Preis, zu dem die letzte Short-Position oder -Order ( m_LastShortTicket ) ausgelöst wurde. Gibt 0 zurück, wenn keine solche Information verfügbar ist.
18 AddTicket:
- bool AddTicket(ulong Ticket);
- Fügt ein Handelsticket ( Ticket ) zu dem Stapel von Aufträgen hinzu, die von der Handelsstrategie verwaltet werden. Gibt true zurück, wenn das Ticket erfolgreich hinzugefügt wurde.
