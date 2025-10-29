



Eingabeparameter:

OrderDistancePoints : Bestimmt den Abstand in Punkten zum aktuellen Briefkurs für die Platzierung von Kaufaufträgen und zum Geldkurs für die Platzierung von Verkaufsaufträgen.

TPPoints : Legt das Take-Profit-Ziel in Punkten fest.

Startlotsize : Legt die anfängliche Lotgröße für Trades fest.

Gainperlot : Legt den gewünschten Gewinn pro Lotgröße fest.

Der Code ist voll von Kommentaren, ich empfehle Ihnen, ihn durchzulesen, wenn Sie alles verstehen wollen.

Die folgenden Funktionen sind wichtig:

1 SetParameters:

void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);

Setzt verschiedene Parameter für die Handelsstrategie, einschließlich Zielgewinn, Startlotgröße, Gewinn pro Lot, BuyLevel (Preis) und SellLevel (Preis).

2 ZielGewinn:

void TargetProfit(double value);

double ZielGewinn();

Setter- und Getter-Methoden für den Parameter TargetProfit. Ermöglicht das Setzen und Abrufen des Zielgewinnwertes für die Handelsstrategie.

void GainPerLot(double value);

Setter-Methode zum Festlegen des Gewinns pro Lot. Legt den gewünschten Gewinnbetrag für jedes gehandelte Lot fest.

4 SqueezeDistance:

void SqueezeDistance(double value);

Legt den Abstand fest, der für Squeeze in der Handelsstrategie verwendet wird. Legt fest, wie weit von den aktuellen Kursniveaus entfernt anstehende Aufträge platziert werden.