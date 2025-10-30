und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MovingAverages.mqh Part I - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 19
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
GleitendeDurchschnitte.mqh Teil I
Eine Multi-Timeframe-Version ist mit Farben zur Orientierung, für Entwickler oder profitable Trader kostenlos erhältlich.
Angebot unter Bedingungen.
Andere Multi-Timeframe-Indikatoren sind ebenfalls verfügbar.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50246
Screenshots im Breitbildformat durch Drücken des Hotkeys 's' auf der Tastatur aufnehmenEasy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
Dieser EA ist eine Demonstration, wie Sie Ihre eigene Hedging-Strategie mit Hilfe der Include-Datei umsetzen können.
Gleitende Durchschnitte sind nutzlos. Manche behaupten sogar, dass MA-Kurs-Crossover-Strategien für Anfänger die beste Möglichkeit sind, Geld zu verlieren. Aber ist es möglich, sie zum Funktionieren zu bringen?Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.