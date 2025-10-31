CodeBaseKategorien
Indikatoren

Preis/Volumen-Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Die Idee ist einfach - und es ist eine Variante der Division von Preis durch Volumen. Als Preis wird ein einfacher gleitender Durchschnitt genommen. Ich habe keinen ernsthaften Wert des Zeichens für die Vorhersage gefunden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/50133

