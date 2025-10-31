코드베이스섹션
지표

가격/거래량 표시기 - MetaTrader 5용 지표

Yevgeniy Koshtenko
조회수:
11
평가:
(4)
게시됨:
아이디어는 간단하며 가격을 거래량으로 나누는 한 가지 변형입니다. 단순 이동 평균을 가격으로 사용합니다. 예측을 위해 이 부호의 심각한 가치를 찾지 못했습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/50133

