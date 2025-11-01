und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle Move - Indikator für den MetaTrader 5
Hauptmerkmale:
-
Duale Anzeige: Automatische Berechnung und Anzeige von Kursveränderungen sowohl in Pips (unter der Kerze) als auch in Prozent (über der Kerze).
-
Zwei Messmodi:
-
Close-to-Close (Standard): Vergleicht den Schlusskurs der aktuellen Kerze mit dem Schlusskurs der vorherigen Kerze, um die Volatilität zwischen den Kerzen zu messen.
-
Schließen-zu-Eröffnen: Vergleicht den Schlusskurs und den Eröffnungskurs derselben Kerze, um die Größe des Körpers zu messen.
-
-
Flexible Anpassung: Ändern Sie ganz einfach die Farben für Gewinne/Verluste und legen Sie eine Mindestpip-Schwelle ( PipsLimit ) fest, um unbedeutende Bewegungen herauszufiltern.
-
Optimierte Leistung: Begrenzen Sie die Anzahl der zu verarbeitenden historischen Balken ( MaxBars ), um einen reibungslosen Ablauf des Indikators zu gewährleisten.
Eingabe-Parameter:
-
CloseToClose : Auf true setzen, um mit der vorherigen Kerze zu vergleichen, oder false, um die aktuelle Kerze zu messen.
-
PipsLimit : Zeigt nur Informationen an, wenn sich die Kerze um mehr als diese Anzahl von Pips bewegt.
-
DisplayLossColor : Farbe für Kursverluste.
-
DisplayGainColor : Farbe für Kursgewinne.
-
MaxBars : Die maximale Anzahl der vergangenen Balken, die der Indikator berechnet.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64360
