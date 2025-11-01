Einer der einfacheren Chips für maschinelles Lernen

Ein einfacher, aber effektiver RSI-Indikator, der überkaufte und überverkaufte Bedingungen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen überwacht. Sendet sofortige Warnungen per Pop-up und mobile Benachrichtigungen, wenn der RSI die von Ihnen festgelegten Schwellenwerte überschreitet.