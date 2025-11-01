CodeBaseKategorien
Indikatoren

Candle Move - Indikator für den MetaTrader 5

CandleMove.mq5 (19.42 KB)
Hauptmerkmale:

  • Duale Anzeige: Automatische Berechnung und Anzeige von Kursveränderungen sowohl in Pips (unter der Kerze) als auch in Prozent (über der Kerze).

  • Zwei Messmodi:

    • Close-to-Close (Standard): Vergleicht den Schlusskurs der aktuellen Kerze mit dem Schlusskurs der vorherigen Kerze, um die Volatilität zwischen den Kerzen zu messen.

    • Schließen-zu-Eröffnen: Vergleicht den Schlusskurs und den Eröffnungskurs derselben Kerze, um die Größe des Körpers zu messen.

  • Flexible Anpassung: Ändern Sie ganz einfach die Farben für Gewinne/Verluste und legen Sie eine Mindestpip-Schwelle ( PipsLimit ) fest, um unbedeutende Bewegungen herauszufiltern.

  • Optimierte Leistung: Begrenzen Sie die Anzahl der zu verarbeitenden historischen Balken ( MaxBars ), um einen reibungslosen Ablauf des Indikators zu gewährleisten.

Eingabe-Parameter:

  • CloseToClose : Auf true setzen, um mit der vorherigen Kerze zu vergleichen, oder false, um die aktuelle Kerze zu messen.

  • PipsLimit : Zeigt nur Informationen an, wenn sich die Kerze um mehr als diese Anzahl von Pips bewegt.

  • DisplayLossColor : Farbe für Kursverluste.

  • DisplayGainColor : Farbe für Kursgewinne.

  • MaxBars : Die maximale Anzahl der vergangenen Balken, die der Indikator berechnet.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64360

