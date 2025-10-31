Gleitende Durchschnitte sind nutzlos. Manche behaupten sogar, dass MA-Kurs-Crossover-Strategien für Anfänger die beste Möglichkeit sind, Geld zu verlieren. Aber ist es möglich, sie zum Funktionieren zu bringen?

MovingAverages.mqh Teil I Eine Multi-Timeframe-Version ist mit Farben zur Orientierung, für Entwickler oder profitable Trader kostenlos erhältlich. Angebot unter Bedingungen. Andere Multi-Timeframe-Indikatoren sind ebenfalls verfügbar.