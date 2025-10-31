CodeBaseKategorien
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - Indikator für den MetaTrader 5

Merkmale:

  • Anpassbare RSI-Stufen (Standard: 75 für überkauft, 25 für überverkauft)
  • Unterstützung mehrerer Zeitrahmen (M1 bis MN1)
  • Duales Alarmsystem: Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen für die MT5-Mobil-App
  • Leichtgewichtig und effizient - überwacht nur das Chart-Symbol
  • Keine Beeinträchtigung des Charts - läuft unauffällig im Hintergrund


Parameter:

  • TimeFrame: Auswahl des Zeitrahmens für die Überwachung des RSI (Standardwert M15)
  • RSI_HIGH: Oberer Schwellenwert für Überkauft-Alarm (Standardwert 75)
  • RSI_LOW: Unterer Schwellenwert für überkauften Alarm (Standardwert 25)
  • UseAlert: Aktivieren/Deaktivieren von Pop-up-Warnungen
  • BenutzenBenachrichtigung: Mobile Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren

Verwendung: Wenn Sie den Indikator an ein beliebiges Diagramm anhängen, wird er Sie warnen, wenn der RSI in extreme Bereiche eintritt, und Ihnen helfen, potenzielle Umkehrmöglichkeiten zu erkennen.


