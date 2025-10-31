und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 15
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Merkmale:
- Anpassbare RSI-Stufen (Standard: 75 für überkauft, 25 für überverkauft)
- Unterstützung mehrerer Zeitrahmen (M1 bis MN1)
- Duales Alarmsystem: Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen für die MT5-Mobil-App
- Leichtgewichtig und effizient - überwacht nur das Chart-Symbol
- Keine Beeinträchtigung des Charts - läuft unauffällig im Hintergrund
Parameter:
- TimeFrame: Auswahl des Zeitrahmens für die Überwachung des RSI (Standardwert M15)
- RSI_HIGH: Oberer Schwellenwert für Überkauft-Alarm (Standardwert 75)
- RSI_LOW: Unterer Schwellenwert für überkauften Alarm (Standardwert 25)
- UseAlert: Aktivieren/Deaktivieren von Pop-up-Warnungen
- BenutzenBenachrichtigung: Mobile Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren
Verwendung: Wenn Sie den Indikator an ein beliebiges Diagramm anhängen, wird er Sie warnen, wenn der RSI in extreme Bereiche eintritt, und Ihnen helfen, potenzielle Umkehrmöglichkeiten zu erkennen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64312
Gleitende Durchschnitte sind nutzlos. Manche behaupten sogar, dass MA-Kurs-Crossover-Strategien für Anfänger die beste Möglichkeit sind, Geld zu verlieren. Aber ist es möglich, sie zum Funktionieren zu bringen?MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqh Teil I Eine Multi-Timeframe-Version ist mit Farben zur Orientierung, für Entwickler oder profitable Trader kostenlos erhältlich. Angebot unter Bedingungen. Andere Multi-Timeframe-Indikatoren sind ebenfalls verfügbar.
Einer der einfacheren Chips für maschinelles LernenAccelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.