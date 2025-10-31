買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。

移動平均線は役に立たない。実際、初心者にとって最も損をしないのはMA-プライスクロスオーバー戦略だという意見もある。しかし、それを成功させることは可能なのだろうか？