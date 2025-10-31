コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

価格/出来高インジケーター - MetaTrader 5のためのインディケータ

Yevgeniy Koshtenko
ビュー:
81
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
考え方は単純で、価格を出来高で割るバリエーションの一つである。単純な移動平均を価格とする。私は、この符号が予測に有用であることを発見したことはない。

