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Индикатор Price / Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Angle и Speed
Индикатор показывает угол или среднюю скорость изменения цены.KopierMaschineMT5
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.
ZZVolatility
Ещё один зиг заг. ZigZagFractals Dynamic
Модификация стандартного индикатора Фрактал