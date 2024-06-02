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Индикаторы

Индикатор Price / Volume - индикатор для MetaTrader 5

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Yevgeniy Koshtenko

3.8 (6)
Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
13 продуктов 116 статей 5 кодов 2 темы 148 комментариев
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Просмотров:
4874
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Идея проста - и это одна из вариаций деления цены на объем. В качестве цены берется простое скользящее среднее. Каких-либо серьезных ценностей признака для прогнозирования не нашел.

Angle и Speed Angle и Speed

Индикатор показывает угол или среднюю скорость изменения цены.

KopierMaschineMT5 KopierMaschineMT5

KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.

ZZVolatility ZZVolatility

Ещё один зиг заг. ZigZag

Fractals Dynamic Fractals Dynamic

Модификация стандартного индикатора Фрактал