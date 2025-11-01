Dies ist ein experimenteller Indikator, den ich erstellt habe, der dem Donchian-Kanal ähnelt, aber volatilitätsabhängig ist. Die Linien spiegeln die extremen Hochs und Tiefs wider, die durch den ATR-Wert des Index, bei dem das extreme Hoch/Tief gefunden wurde, ausgeglichen werden. Dies führt zu Kanallinien, die von den Kerzen nicht berührt werden, und das ist im Wesentlichen das Gute daran, denn die Kanallinie kann als enge Stop-Loss-Kursposition verwendet werden, die voraussichtlich nicht berührt wird. Theoretisch ist die grüne Linie eine enge Stop-Loss-Position für einen Kauf, und die rote Linie ist eine enge Stop-Loss-Position für einen Verkauf. Bitte verwenden Sie dies nicht als eigenständiges Instrument für Handelsentscheidungen, da es auf einem qualitativen Preiskontext basiert, der sich immer ändern kann. Die Kanallinien selbst werden von den Kerzen nicht berührt.







