Indicatore prezzo/volume - indicatore per MetaTrader 5
L'idea è semplice ed è una variante della divisione del prezzo per il volume. Come prezzo viene presa una media mobile semplice. Non ho trovato alcun valore serio del segno per le previsioni.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/50133
