Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Fiyat / Hacim göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Yevgeniy Koshtenko | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
61
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git


Fikir basittir - ve fiyatı hacme bölmenin bir varyasyonudur. Fiyat olarak basit bir hareketli ortalama alınır. Tahmin için işaretin ciddi bir değerini bulamadım.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/50133

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

Herhangi bir sembol ve zaman diliminde aşırı alım ve aşırı satım koşullarını izleyen basit ama etkili bir RSI göstergesi. RSI tanımladığınız eşikleri geçtiğinde açılır pencere ve mobil bildirimler yoluyla anında uyarılar gönderir.

AsimetrikStochNR AsimetrikStochNR

Stokastik osilatörün geliştirilmiş bir versiyonu.

XML ayrıştırıcı XML ayrıştırıcı

XML belgelerini ayrıştırmak için kütüphane. Üçüncü taraf kütüphaneleri kullanmadan MQL5'te uygulama.

RSI_AC_Stochastic_Signal RSI_AC_Stochastic_Signal

Trend yönünü (RSI) ve alım satım sinyallerini (Stokastik + Hızlandırıcı) gösteren gösterge.