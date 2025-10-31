Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Fiyat / Hacim göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge
Fikir basittir - ve fiyatı hacme bölmenin bir varyasyonudur. Fiyat olarak basit bir hareketli ortalama alınır. Tahmin için işaretin ciddi bir değerini bulamadım.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/50133
