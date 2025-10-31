简单而有效的 RSI 指标，可监控任何符号和时间框架的超买和超卖情况。当 RSI 穿过你定义的阈值时，它会通过弹出式窗口和手机通知发送即时警报。

移动平均线毫无用处。事实上，有些人认为，对于初学者来说，最好的赔钱方法就是 MA 价格交叉策略。但是，有可能让它发挥作用吗？