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价格/数量指标 - MetaTrader 5脚本

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

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Qualified Investor of Kazakhstan and the Russian Federation.
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这个想法很简单，它是价格除以成交量的一种变体。以简单的移动平均线作为价格。我还没有发现该符号对预测有任何重要价值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/50133

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