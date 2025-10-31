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由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/50133
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector
简单而有效的 RSI 指标，可监控任何符号和时间框架的超买和超卖情况。当 RSI 穿过你定义的阈值时，它会通过弹出式窗口和手机通知发送即时警报。Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
移动平均线毫无用处。事实上，有些人认为，对于初学者来说，最好的赔钱方法就是 MA 价格交叉策略。但是，有可能让它发挥作用吗？
Candle Move
CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。Volatility Step Channel
用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道