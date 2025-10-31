CodeBaseSections
Indicateur de prix / volume - indicateur pour MetaTrader 5

Yevgeniy Koshtenko
L'idée est simple - et il s'agit d'une variante de la division du prix par le volume. Une moyenne mobile simple est utilisée comme prix. Je n'ai pas trouvé de valeur sérieuse au signe pour les prévisions.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/50133

