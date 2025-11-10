Ein einfacher Indikatorcode für Lernende, der Ihnen auch beim manuellen Backtest helfen kann, indem Sie einfach eine vertikale Linie verschieben, um Balken auszublenden.

Fügen Sie den Indikator zum Chart hinzu und fügen Sie ein vertikales Linien-Objekt mit dem Namen "VL" hinzu, und er beginnt zu arbeiten, sobald Sie die vertikale Linie VL ziehen.

Sie können die Linie im Diagramm nach links oder rechts verschieben und sie wird die Balken auf der rechten Seite ausblenden.

Sie können auch die CTRL-Taste drücken, um die Balken für einen einfachen Backtest um 1 Shift nach rechts zu verschieben.











