Ein einfacher Expert Advisor, der nur dann handelt, wenn die Kursbewegung ein Three From Within-Muster gebildet hat. Es gibt zwei Muster des Musters.

1. "Three From Inside" Up (Abb. 1) :

Dies ist ein Muster mit drei Kerzen, bei dem die erste Kerze eine lange bärische Kerze ist, die zweite eine kleine bullische Kerze, die innerhalb der ersten Kerze gehandelt wird, und die dritte eine lange bullische Kerze, die über dem Hoch der ersten Kerze schließt.

2. "Drei von innen" nach unten (Abb. 2) :

Hierbei handelt es sich um ein Muster, das aus drei Kerzen besteht, wobei die erste Kerze eine lange bullische Kerze ist, die zweite Kerze eine kleine bärische Kerze ist, die innerhalb der ersten Kerze gehandelt wird, und die dritte Kerze eine lange bärische Kerze ist, die unter dem Tief der ersten Kerze schließt.

Während des Handels kann der Expert Advisor nur eine Long- oder eine Short-Position eröffnen.












