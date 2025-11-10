垂直線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストにも役立つ、学習者向けのシンプルなインジケーターコードです。

インジケーターをチャートに追加し、"VL "という名前の縦線オブジェクトを追加します。

垂直線をチャートの左右に移動させると、右側のバーが非表示になります。

CTRLボタンを押すと、バーを1シフト右に移動させることができます。











