ポケットに対して
Manual Backtest Bar Replay Simulator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rajesh Kumar Nait
ビュー:
46
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
垂直線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストにも役立つ、学習者向けのシンプルなインジケーターコードです。

インジケーターをチャートに追加し、"VL "という名前の縦線オブジェクトを追加します。

垂直線をチャートの左右に移動させると、右側のバーが非表示になります。

CTRLボタンを押すと、バーを1シフト右に移動させることができます。




元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49411

