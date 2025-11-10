無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Manual Backtest Bar Replay Simulator - MetaTrader 5のためのインディケータ
垂直線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストにも役立つ、学習者向けのシンプルなインジケーターコードです。
インジケーターをチャートに追加し、"VL "という名前の縦線オブジェクトを追加します。
垂直線をチャートの左右に移動させると、右側のバーが非表示になります。
CTRLボタンを押すと、バーを1シフト右に移動させることができます。
