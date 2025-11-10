CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

OHLC Candles with extreme tick price tracking - Indikator für den MetaTrader 5

Conor Mcnamara | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
23
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dies ist ein weiteres OHLC-Kerzenchart, das den höchsten Briefkurs und den niedrigsten Geldkurs in jedem Balken ermittelt. Er verwendet den Höchstkurs der Kerze, um den höchsten Briefkurs in diesem Balken (oberer Docht) zu erfassen, und den Tiefstkurs der Kerze, um den niedrigsten Geldkurs in diesem Balken (unterer Docht) zu erfassen.

Auf diese Weise können Sie die tatsächliche Tick-Volatilität erkennen, die auf niedrigeren Zeitrahmen nicht so deutlich sichtbar ist. Dies könnte Aufschluss darüber geben, wo ein enger Stop-Loss wirklich notwendig ist und wo nicht.


Normaler Candlestick-Chart:

Normales OHLC-Diagramm


OHLC-Candlestick-Chart mit dem höchsten/niedrigsten Tick auf jedem Balken

OHLC-Diagramm mit höchstem/niedrigstem Tick auf jedem Balken


Bearbeiten:

v2 hochgeladen, eine optimierte Version, bei der CopyTicksRange außerhalb der Schleife aufgerufen wird, so dass es weniger häufige Funktionsaufrufe und weniger CPU-Last gibt

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64706

Einfach_drei_Innenmuster_EA Einfach_drei_Innenmuster_EA

Ein einfacher Expert Advisor, der handelt, wenn der Kurs das "Three From Within"-Muster bildet.

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

Ein Kerzendiagramm, das den Geld- und Briefkurs mit dem Höchst- und Tiefstwert der Kerze verbindet

Manual Backtest Bar Replay Simulator Manual Backtest Bar Replay Simulator

Ein einfacher Indikator, der Ihnen bei manuellen Backtests helfen kann, indem Sie einfach eine vertikale Linie verschieben, um die Balken auszublenden.

A BETTER RSI A BETTER RSI

Relative Strength Index, der das Rauschen vollständig beseitigt und auf allen Märkten funktioniert!