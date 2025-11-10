und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
OHLC Candles with extreme tick price tracking - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist ein weiteres OHLC-Kerzenchart, das den höchsten Briefkurs und den niedrigsten Geldkurs in jedem Balken ermittelt. Er verwendet den Höchstkurs der Kerze, um den höchsten Briefkurs in diesem Balken (oberer Docht) zu erfassen, und den Tiefstkurs der Kerze, um den niedrigsten Geldkurs in diesem Balken (unterer Docht) zu erfassen.
Auf diese Weise können Sie die tatsächliche Tick-Volatilität erkennen, die auf niedrigeren Zeitrahmen nicht so deutlich sichtbar ist. Dies könnte Aufschluss darüber geben, wo ein enger Stop-Loss wirklich notwendig ist und wo nicht.
Normaler Candlestick-Chart:
OHLC-Candlestick-Chart mit dem höchsten/niedrigsten Tick auf jedem Balken
Bearbeiten:
v2 hochgeladen, eine optimierte Version, bei der CopyTicksRange außerhalb der Schleife aufgerufen wird, so dass es weniger häufige Funktionsaufrufe und weniger CPU-Last gibt
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64706
