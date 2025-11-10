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Индикаторы

Manual Backtest Bar Replay Simulator - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Rajesh Kumar Nait

Rajesh Kumar Nait

4.9 (31)
Привет, я Раджеш, разработчик MQL с дипломом бакалавра в области информационных технологий. Обладая более чем 12-летним опытом программирования, я перешел от работы PHP-разработчиком, специализирующимся на веб-разработке, к полноценному программисту MQL5 и трейдеру криптовалютой.
41 продукт 30 кодов 5 тем 286 комментариев
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(16)
Опубликован:
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Простой код индикатора для новичков, который также может помочь вам в ручном бэктесте, просто перемещая вертикальную линию, чтобы показать скрытые бары.

Добавьте индикатор на график и добавьте объект "Вертикальная линия" с именем "VL", и он начнет работать, как только вы перетащите вертикальную линию VL.

Вы можете перемещать линию влево или вправо на графике, и она будет скрывать бары с правой стороны.

Вы также можете нажать кнопку CTRL, чтобы переместить бары на 1 сдвиг вправо для удобства бэктестирования




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49411

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