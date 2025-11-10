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Manual Backtest Bar Replay Simulator - индикатор для MetaTrader 5
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Простой код индикатора для новичков, который также может помочь вам в ручном бэктесте, просто перемещая вертикальную линию, чтобы показать скрытые бары.
Добавьте индикатор на график и добавьте объект "Вертикальная линия" с именем "VL", и он начнет работать, как только вы перетащите вертикальную линию VL.
Вы можете перемещать линию влево или вправо на графике, и она будет скрывать бары с правой стороны.
Вы также можете нажать кнопку CTRL, чтобы переместить бары на 1 сдвиг вправо для удобства бэктестирования
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49411
Это свечной график OHLC, который фиксирует максимальную цену покупки и минимальную цену продажи на каждом новом баре.MathTicker - генератор тиков в математическом режиме
Записывает тики в режиме по реальным тикам и считывает их в математическом вызывая вашу стратегию с каждым тиком.
Индекс относительной силы, который полностью удаляет шумы, работает на всех рынках!Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
Выберите последнюю закрытую сделку (торговлю) для дальнейшей работы.