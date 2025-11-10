Простой код индикатора для новичков, который также может помочь вам в ручном бэктесте, просто перемещая вертикальную линию, чтобы показать скрытые бары.

Добавьте индикатор на график и добавьте объект "Вертикальная линия" с именем "VL", и он начнет работать, как только вы перетащите вертикальную линию VL.

Вы можете перемещать линию влево или вправо на графике, и она будет скрывать бары с правой стороны.

Вы также можете нажать кнопку CTRL, чтобы переместить бары на 1 сдвиг вправо для удобства бэктестирования











