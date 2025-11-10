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Manual Backtest Bar Replay Simulator - MetaTrader 5脚本

Rajesh Kumar Nait
Rajesh Kumar Nait

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4.9 (31)
嗨，我是Rajesh，一名MQL开发者，拥有信息技术学士学位。拥有超过12年的编程经验，我从PHP开发人员转型为全职MQL5程序员和加密货币交易员。
在我的当前角色中，我专注于作为日间交易员每日交易$SOL，并在我的销售页面上提供尖端程序出售。这些程序包括本机Websocket加密货币交易所连接实用程序，并通过Websocket和API从所有热门交易所加载图表。它们在VPS上无缝运行，无需外部DLL。
如果您对加密货币图表或交易工具感兴趣，请随时通过DM与我联系。在我的MQL5销售页面上查看我的加密产品和交易所集成。我提供每天12小时的IST时区支持，每周7天。
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这是一个供学习者使用的简单指标代码，只需移动垂直线即可显示隐藏条形图，在手动回测中也有帮助。

将该指标添加到图表中，并添加名称为 "VL "的垂直线对象，拖动 VL 垂直线后，它就会开始工作。

您可以在图表上向左或向右移动垂直线，它就会隐藏右侧的条形图。

您还可以按 CTRL 键将条形图向右移动 1 个位移，以便于进行回溯测试




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49411

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