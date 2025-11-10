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Manual Backtest Bar Replay Simulator - MetaTrader 5脚本
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这是一个供学习者使用的简单指标代码，只需移动垂直线即可显示隐藏条形图，在手动回测中也有帮助。
将该指标添加到图表中，并添加名称为 "VL "的垂直线对象，拖动 VL 垂直线后，它就会开始工作。
您可以在图表上向左或向右移动垂直线，它就会隐藏右侧的条形图。
您还可以按 CTRL 键将条形图向右移动 1 个位移，以便于进行回溯测试
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49411
OHLC Candles with extreme tick price tracking
这是 OHLC 烛台图，记录了每个新柱状图的最高卖出价和最低买入价。简单的三内图案_EA
当价格形成 "Three From Within "形态时进行交易的简单智能交易系统。
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