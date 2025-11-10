这是一个供学习者使用的简单指标代码，只需移动垂直线即可显示隐藏条形图，在手动回测中也有帮助。

将该指标添加到图表中，并添加名称为 "VL "的垂直线对象，拖动 VL 垂直线后，它就会开始工作。

您可以在图表上向左或向右移动垂直线，它就会隐藏右侧的条形图。

您还可以按 CTRL 键将条形图向右移动 1 个位移，以便于进行回溯测试











